Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 0,1 procent op 420,50 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,7 procent naar 3.769,87 punten. De Franse CAC 40 noteerde vlak met een stand van 6.182,02 punten. De Britse FTSE daalde donderdag 0,5 procent naar 7.228,22 punten.

"De beurs is in afwachting van de eerste renteverhoging in elf jaar door de Europese Centrale Bank", zo merkte beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx op. Vooral de toelichting op het besluit door voorzitter Christine Lagarde zal volgens hem nauwlettend worden gevolgd. "Beleggers zullen erg benieuwd zijn naar de outlook voor de rest van het jaar", aldus Blekemolen.

"Wij kregen bevestiging dat de ECB morgen wel degelijk een anti-fragmentatieprogramma zal aankondigen, maar dat er weinig kans is dat de obligaties van landen waarvan de spreads toenemen, zonder voorwaarden worden opgekocht. Dergelijke landen zullen hoogstwaarschijnlijk moeten voldoen aan de doelstellingen die de Europese Commissie heeft vastgesteld voor toegang tot de EU-fondsen", stelde hoofdeconoom Bernard Keppenne van CBC Banque.

Volgens Lynx zijn de beurs in Europa na een aantal sterke dagen nog niet uitgeput. Beleggers durven weer wat meer risico te nemen, zo stelde Blekemolen, ook wijzend op koersstijgingen bij cryptomunten. "Toch ligt een kleine terugval op de loer als we de grafiek van de AEX index mogen geloven. De beurs is de dalende trendlijn over de toppen van het afgelopen half jaar genaderd", aldus Blekemolen.

Olie noteerde donderdag lager. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 4,1 procent in het rood op 95,67 dollar, terwijl voor een september-future Brent 102,85 dollar werd betaald, een daling van 3,8 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0175. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0213 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0179 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ASM International heeft in het tweede kwartaal van 2022 het omzetdoel gehaald en boekte ook een recordaantal orders. Het aandeel noteerde 8,4 procent hoger.

SAP heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet zien oplopen, maar het operationele resultaat en de marges onder druk zien staan. Het bedrijf gaf een waarschuwing af. Voor het lopende boekjaar gaat SAP nu uit van een operationeel resultaat van 7,6 tot 7,9 miljard euro tegen eerder 7,8 tot 8,25 miljard euro. Het aandeel noteerde circa 4,0 procent lager.

Thales heeft in de eerste helft van dit jaar de winst flink zien aantrekken, waardoor de omzetverwachting voor dit jaar omhoog kon. De koers van het aandeel noteerde 1,8 procent lager.

In Parijs en Frankfurt domineerden de minnen. In Parijs was het de koers van het aandeel Eurofins een uitschieter met een winst van 3,7 procent. In Frankfurt steeg de koers van het aandeel Merck met 4,5 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index woensdag steeg 0,6 procent tot 3.959,90 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 31.874,84 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 11.897,65 punten.