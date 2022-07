ECB start iets later Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Centrale Bank komt niet, zoals gebruikelijk, om 13.45 uur met het rentebesluit, maar pas om 14.15 uur. De begeleidende persconferentie start daardoor niet om half drie, maar een kwartier later. Naar verwachting verhoogt de ECB vanmiddag voor het eerst in 11 jaar de rente. Aanvankelijk leek het om een verhoging te gaan van 25 basispunten, maar inmiddels wordt er door de markt ook rekening gehouden met 50 basispunten. Persbureau Reuters meldde dinsdag op basis van ingewijden bij de ECB dat donderdag over een verhoging met 50 basispunten zal worden gesproken. De depositorente staat momenteel op 0,50 procent negatief, de beleidsrente op 0,00 procent en de strafrente op 0,25 procent. Bron: ABM Financial News

