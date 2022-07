Valuta: rentebesluit ECB op de rol Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag een halve cent lager dan een etmaal eerder in afwachting van het rentebesluit van de Europese Centrale Bank, dat vanmiddag volgt. Het rentebesluit valt op de dag dat de Italiaanse premier Mario Draghi opstapt, nadat hij onvoldoende steun kreeg van het parlement. Draghi had eerder aangegeven uiteindelijk toch aan te blijven nadat hij kort daarvoor al zijn ontslag had aangeboden, dat door president niet werd geaccepteerd. "Het vertrek van Draghi is voor Italië en Europa een belangrijke ontwikkeling, die ook verregaande gevolgen kent voor de lange rente van land", aldus valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "De lange rente noteerde woensdag op 3,18 en vandaag op 3,55 procent", aldus de handelaar. Draghi gold als een premier die boven de partijen stond en daarmee zorg droeg voor relatieve stabiliteit in de Italiaanse politiek. Voor het rentebesluit, dat vanmiddag bekend wordt gemaakt, gaat de markt nu uit van een verhoging met 25 basispunten. "Maar een verhoging met 50 punten is nog mogelijk en als daar inderdaad voor wordt gekozen, kan de euro weer oplopen tot flink boven de 1,02 dollar. De Bank of Japan bleef ook vandaag met het rentebesluit op de handen zitten, maar verwacht nu wel een inflatie van 2,3 procent tegen eerder 1,9 procent voor het lopende jaar, exclusief de effecten van prijzen voor vers voedsel. Vanmiddag wordt in de Verenigde Staten gelet op de wekelijkse steunaanvragen, de activiteitenindex van de Federal Reserve van Philadelphia en de leidende indicatoren over juni. De steunaanvragen komen naar verwachting uit op 244.000 tegen 240.000 euro. De euro noteerde donderdag 0,1 procent hoger op 1,0192 dollar. De Europese munt noteerde 0,4 procent hoger op 0,8535 Britse pond. Het Britse pond daalde donderdag 0,3 procent tot 1,1940 dollar. De dollar kostte 1,3866 yen, een stijging van 0,3 procent. Bron: ABM Financial News

