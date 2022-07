Hoge boete voor DiDi Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DiDi heeft een fikse boete van de Chinese autoriteiten ontvangen. Omgerekend betreft het een boete van 1,2 miljard dollar. Dat is circa 5 procent van de jaaromzet van DiDi. Met deze boete wordt een onderzoek van een jaar lang naar de taxidienst afgesloten. De Chinese autoriteiten hebben de afgelopen periode hun greep op grote Chinese internetbedrijven stevig versterkt. In mei kondigde DiDi aan de beursnotering aan de New York Stock Exchange op te geven. Dit besluit, dat werd goedgekeurd door de aandeelhouders, nam DiDi nadat de Chinese waakhond voor technologiezaken zich zorgen zei te maken dat gevoelige data van DiDi in handen van derden zou kunnen belanden. Bron: ABM Financial News

