Beursupdate: ASMI schiet omhoog op groene beurs

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend licht hoger, waarbij vooral een koerssprong van ASMI opviel na cijfers. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,5 procent op 697,61 punten. "De beurs is in afwachting van de eerste renteverhoging in elf jaar door de Europese Centrale Bank", zo merkte beleggingsadviseur Justin Blekemolen van Lynx op. Vooral de toelichting op het besluit door voorzitter Christine Lagarde zal volgens hem nauwlettend worden gevolgd. "Beleggers zullen erg benieuwd zijn naar de outlook voor de rest van het jaar", aldus Blekemolen. Volgens Lynx zijn de beurs in Europa na een aantal sterke dagen nog niet uitgeput. Beleggers durven weer wat meer risico te nemen, zo stelde Blekemolen, ook wijzend op koersstijgingen bij cryptomunten. "Toch ligt een kleine terugval op de loer als we de grafiek van de AEX index mogen geloven. De beurs is de dalende trendlijn over de toppen van het afgelopen half jaar genaderd", aldus Blekemolen. "Economische ontwikkelingen zullen de rest van het jaar belangrijk blijven voor de beurs. Met name de inflatie en het monetaire beleid zullen de beurs richting geven." Marktanalisten wijzen erop dat bij de start van het cijferseizoen veel doemscenario’s niet zijn uitgekomen. Hogere kosten kunnen vaak doorberekend worden, waardoor de marges redelijk op peil blijven. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0192. De olieprijzen daalden met ruim drie procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging ASMI aan kop met 7,8 procent koerswinst na het overleggen van overtuigende cijfers. ING noemde de orderstroom in het tweede kwartaal "steengoed". ASML steeg met 2,7 procent. Diverse analisten pasten vanochtend hun koersdoel aan na publicatie van de kwartaalcijfers op woensdag. Sectorgenoot Besi was juist de grootste daler met 3,4 procent koersverlies na cijfers. Volgens Degroof Petercam vielen de omzet en winst tegen in het tweede kwartaal. Ook liep de orderinstroom terug. In de AMX kregen cijfers van Aalberts een positief onthaal met een winst van 3,2 procent. Sligro verloor juist 1,9 procent. Degroof vond de cijfers van Aalberts iets beter dan verwacht terwijl het beurshuis reden zag om het koersdoel voor Sligro te verlagen van 25,00 naar 23,50 euro. In de AScX verloor Nedap daarentegen 0,7 procent na een kwartaalupdate. Bron: ABM Financial News

