Beursblik: UBS verhoogt koersdoel Prosus

Beeld: Prosus

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor Prosus verhoogd van 75,00 naar 90,00 euro met behoud van het koopadvies. De verhoging van het koersdoel met 20 procent is een reactie op de aandeleninkoop waarmee Prosus de korting van het aandeel vergeleken met de boekwaarde van het belang in Tencent wil verminderen. De analisten van UBS gaan nu uit van een korting van 30 procent in plaats van 40 procent. Ook de sterke dollar is een reden voor het hogere koersdoel. Sinds de aankondiging van de aandeleninkoop is de koers van Tencent met 14 procent gedaald en die van Prosus met 34 procent gestegen. De korting is daardoor inmiddels al gedaald van 52 procent tot 34 procent. Vooralsnog zijn de aankopen beperkt geweest, rond 1,1 procent van het aandelenkapitaal van Prosus en 0,8 procent van de aandelen Naspers.

Prosus heeft gezegd dat andere stappen mogelijk zijn om de korting weg te werken. Het aandeel Prosus stond donderdag 0,2 procent lager op 68,23 euro. Bron: ABM Financial News

