Italiaanse premier Draghi stapt op

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Italiaanse premier Mario Draghi heeft donderdag het ontslag van zijn regering ingediend bij de Italiaanse president. Het besluit volgt nadat een stemming in het parlement te weinig steun opleverde voor de regering van de oud-voorzitter van de Europese Centrale Bank. De regering blijft wel in functie om de lopende zaken af te handelen. De Italiaanse tienjaarsrente stijgt 25 basispunten naar 3,618 procent. De euro/dollar handelt op 1,0179. Bron: ABM Financial News

