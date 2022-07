Beursblik: volumes en marge onder druk bij Flow Traders Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders zal op vrijdag aanstaande de kwartaalcijfers publiceren en die zullen naar verwachting beduidend minder zijn dan een kwartaal en een jaar eerder, door een lagere marge. Dat blijkt uit de verwachtingen van twee analistenhuizen, geraadpleegd door ABM Financial News. Analisten van ING verwachten een handelsomzet van 91,5 miljoen euro, wat 3 procent minder zou zijn dan een jaar eerder en zelfs 38 procent minder dan het voorgaande kwartaal, toen er 148 miljoen euro aan inkomsten werden geboekt. Analisten van Jefferies gingen eind juni uit van 85 miljoen euro voor het afgelopen kwartaal. De onderliggende marktdynamiek leek wel wat op het eerste kwartaal van dit jaar, maar de volatiliteit was aanvankelijk wat minder. Ook de volumes van trackers van cryptovaluta zullen negatief geraakt zijn, denkt ING. Al met al gaat de bank uit van een handelsvolume van 432 miljard euro, tegen 354 miljard een jaar eerder en 522 miljard een kwartaal eerder. Jefferies rekent op een daling van de volumes met 30 procent in de EMEA-regio, met waarschijnlijk ook lagere marges door de minder wisselvallige volatiliteit. Flow Traders liet analisten eind juni al weten dat de mondiale handelsvolumes van ETPs in het tweede kwartaal 20 procent lager waren dan in het eerste kwartaal. ING voorziet een fors lagere marge van 2,1 basispunten, tegen 2,7 basispunten een jaar eerder en 2,8 in het eerste kwartaal van dit jaar. Dit zou betekenen dat ook de nettowinst fors daalt, van 28,7 miljoen naar 23,9 miljoen: een daling op jaarbasis van 17 procent. Vergeleken met het eerste kwartaal zou de winst ruim halveren, met 54 procent, becijferde ING. Voor het interimdividend rekent Watson op 0,87 euro, als de helft van de winst wordt uitgekeerd. Flow Traders heeft kapitaal nodig om de handelsactiviteiten te laten groeien. Flow Traders organiseert vrijdag meteen ook een beleggersdag, met meer informatie over de strategische richting in de komende jaren en het dividendbeleid. Bron: ABM Financial News

