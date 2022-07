Beursblik: UBS verlaagt koersdoel ASMI Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) UBS heeft het koersdoel voor ASM International verlaagd van 400,00 naar 370,00 euro, maar handhaaft het koopadvies. De analisten van de Zwitserse bank wezen op een record aan orders in het afgelopen kwartaal, die de omzet de komende kwartalen zal aanjagen, en zien ook het geheugensegment aan kracht winnen. Toch besloot UBS om de winsttaxaties voor 2023 en 2024 met gemiddeld 17 procent te verlagen, uit vrees voor een lagere vraag en oplopende kosten als gevolg van de hoge inflatie. Bron: ABM Financial News

