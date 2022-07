Beursblik: tegenvaller bij Besi Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De omzet en winst van BE Semiconductor Industries vielen tegen in het tweede kwartaal, en de orderinstroom daalt. Dit concludeerde analist Michael Roeg van Degroof Petercam donderdag na de kwartaalcijfers van Besi. Roeg voegde toe dat ook de voor het derde kwartaal afgegeven outlook aan de matige kant is, met een omzetdaling van 20 tot 30 procent. Besi waarschuwde daarbij voor zwakkere marktomstandigheden. De door Besi afgegeven omzetoutlook ligt 24 procent lager dan waarop Degroof had gerekend. Roeg wees in zijn rapport op een quote van Besi. "Of de huidige zwakte in de markt een tijdelijke pauze is of langer aanhoudt, is moeilijk te zeggen", aldus het bedrijf. Degroof verwacht de taxaties flink te zullen gaan verlagen voor 2022, maar ook voor de periode daarna. Dit zal ook betekenen dat het koersdoel van 62,00 euro omlaag gaat, voegde Roeg toe. Het aandeel Besi daalt donderdag 1,4 procent naar 49,07 euro. Bron: ABM Financial News

