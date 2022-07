Ocado schiet tekort Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ocado heeft een teleurstellend negatief bedrijfsresultaat behaald in de eerste jaarhelft, door problemen bij de retailtak, maar houdt vast aan zijn doelen voor dit jaar. Dat maakte de Britse online-supermarkt donderdag bekend. Ocado boekte een EBITDA-verlies van 13,6 miljoen pond, omgerekend krap 16 miljoen euro, waar een jaar eerder nog 61 miljoen pond winst tegenover stond. Analisten hadden vooraf al gerekend op een sterke daling van het EBITDA-resultaat tot een plus van 4 miljoen pond. Ocado Retail, een joint venture met Marks & Spence, boekte een EBITDA-verlies van 31,3 miljoen pond, door minder omzet en hogere kosten. De totale omzet daalde van 1,32 miljard naar 1,26 miljard pond. Er was door de consensus gerekend op een toename tot 2,67 miljard pond. Bron: ABM Financial News

