Arcadis adviseert overheid bij wind op zee

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland adviseren bij alle relevante bodemonderzoeken in voorbereiding op de ontwikkeling van windparken in de Noordzee. Dit maakte het advies - en ingenieursbureau donderdag bekend. Arcadis is daarbij ook verantwoordelijk voor het controleren van de data en ondersteunt RVO bij de presentatie ervan. Er werden geen financiële details van het contract gedeeld. Bron: ABM Financial News

