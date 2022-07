Waarschuwingen bij SAP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) SAP heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de omzet zien oplopen, maar het operationele resultaat en de marges onder druk zien staan en een waarschuwing laten horen. Dit meldde de Duitse softwarespecialist donderdagochtend in een cijferrapportage. Voor het lopende boekjaar gaat SAP nu uit van een operationeel resultaat van 7,6 tot 7,9 miljard euro tegen eerder 7,8 tot 8,25 miljard euro. SAP verwachtte donderdag onverminderd een omzet uit cloud en software die uitkomt tussen de 25,0 en 25,5 miljard euro. Dat was in 2021 nog 24,08 miljard euro. De vrije kasstroom moet boven de 4,5 miljard euro uitkomen, gelijk aan de eerdere verwachting. De omzet van SAP steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis met 13 procent naar 7,5 miljard euro, terwijl het operationeel resultaat met 32 procent afnam naar 673 miljoen euro, met name vanwege de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en herstructureringen. De operationele winst daalde van 1,9 naar 1,7 miljard euro. Aandeleninkoop SAP lanceerde donderdag een nieuw inkoopprogramma van eigen aandelen met een totale waarde van circa 500 miljoen euro. Deze inkoop moet voor het einde van dit jaar zijn afgerond. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.