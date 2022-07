RoodMicrotec boekt stabiele inkomsten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) RoodMicrotec heeft in de eerste helft van dit jaar de inkomsten zien stabiliseren, maar wel meer winst behaald. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van het bedrijf. In het afgelopen halfjaar werden inkomsten geboekt van 7,3 miljoen euro, vergelijkbaar met de inkomsten een jaar eerder. Het bedrijf sprak van een hoog niveau leveringen. Bovendien wist Rood de hogere grondstofprijzen op te vangen met een ontvangen ‘waver’ voor het beheren van de aanvoerketen voor een bedrijf dat van productiefaciliteit wisselt. Het EBITDA-resultaat steeg licht van 1,3 tot ruim 1,4 miljoen euro. Onder de streep restte een nettowinst van 644.000 euro tegen 437.000 een jaar eerder. De operationele kasstroom was met 0,3 miljoen euro positief, tegen 0,9 miljoen euro positief in 2021. Deze daling is mede het gevolg van een stijging van het werkkapitaal. De totale kasstroom was met 0,6 miljoen euro negatief. In 2021 was dit nog 0,6 miljoen euro positief. Het orderboek trok aanzienlijk aan ten opzichte van eind 2021, zonder dit te specificeren. "Dit is bemoedigend en laat zien dat een groot deel van de voorziene stijging in de totale inkomsten dit jaar al zijn gedekt", aldus Rood. CEO Martin Sallenhag waarschuwde wel dat de tekorten in de halfgeleiderindustrie en logistieke uitdagingen nog steeds een impact kunnen hebben op het behalen van de doelstellingen dit jaar. Bron: ABM Financial News

