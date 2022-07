AEX zet opmars vermoedelijk voort in aanloop naar rentebesluit ECB

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zet zijn opmars donderdag vermoedelijk voort na een groen slot op Wall Street woensdagavond. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van bijna een half procent.

Woensdag steeg de AEX al met 0,7 procent naar 694,41 punten, dankzij vooral ASML, dat na publicatie van de kwartaalcijfers een openingsverlies van meer dan 4 procent wist weg te werken om uiteindelijk ruim 3 procent hoger te sluiten.

Het was alweer de vierde handelsdag op rij dat de AEX overtuigend de weg omhoog vond, ondanks de hoge inflatie en het verkrappende beleid van centrale banken.

Marktanalisten wijzen erop dat bij de start van het cijferseizoen veel doemscenario’s niet zijn uitgekomen. Hogere kosten kunnen vaak doorberekend worden, waardoor de marges redelijk op peil blijven. Ook staan er veel contanten aan de zijlijn en zijn de opgebouwde shortposities hoog, hetgeen tot opwaartse prijsdruk kan leiden.

"De stieren lijken terug in de markt te zijn. We hebben de afgelopen dagen scherpe stijgingen gezien in technologie, cryptovaluta en andere risicovolle beleggingen", zei analist Callie Cox van eToro. "Dat is opmerkelijk, want in een zwakke economie zou je verwachten dat andere [meer defensieve] delen van de markt het goed zouden doen. Maar, de ‘animal spirits’ zijn terug, althans voorlopig", voegde Cox toe.

Op Wall Street sloot techbeurs Nasdaq woensdagavond ruim anderhalf procent hoger. Onder meer cijfers van streamingdienst Netflix werden met applaus ontvangen en het aandeel steeg bijna 7 procent. De winst voor de meer traditioneel samengestelde Dow Jones index bleef met 0,2 procent bescheiden.

Nabeurs meldde Tesla bij zijn kwartaalrapportage onder meer dat het zijn langetermijndoelstelling om de leveringen de komende jaren met gemiddeld 50 procent per jaar te verhogen, handhaaft. Beleggers konden dit vooruitzicht wel waarderen en het aandeel klom in de elektronische handel anderhalf procent.

In Azië liet de Bank of Japan vanochtend de rente ongemoeid op min 0,1 procent. Vandaag om 13:45 maakt de Europese Centrale Bank zijn rentebesluit bekend en de verwachting is dat de rente van -0,50 procent zal worden opgetrokken met 25 tot 50 basispunten. Dat zou de eerste renteverhoging in 11 jaar zijn.

Beleggers zetten zich vooral schrap voor de toelichting om 14:30 uur door voorzitter Christine Lagarde. Dan zal een instrument worden gepresenteerd waarmee de oplopende renteverschillen tussen lidstaten moet worden beteugeld, en waardoor een nieuwe schuldencrisis moet worden voorkomen.

De Aziatische beurzen laten vanochtend een verdeeld beeld zien met verliezen voor de Chinese beurzen en bescheiden winsten voor de andere hoofdbeurzen.

De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag krap 1 procent lager op 99,88 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Vanochtend werd bekend dat de Russische gaspijplijn Nordstream1 weer gas levert. Dit kan vooral in Duitsland, waar de belangrijke maakindustrie voor een groot deel afhankelijk is van Russisch gas, tot opluchting leiden.

De gaspijplijn lijkt op 40 procent van de capaciteit te draaien.

Bedrijfsnieuws

De omzet van ASMI steeg op kwartaalbasis van 517 miljoen naar 560 miljoen euro. Dat was conform de 540 tot 570 miljoen euro aan omzet waar ASMI zelf op rekende. De orderinstroom steeg naar een recordbedrag van 943 miljoen euro. De brutomarge bedroeg 47,5 procent, nipt lager dan een kwartaal eerder, en het operationeel resultaat was bijna 148 miljoen euro. Voor het lopende derde kwartaal rekent ASMI op een omzet van 570 tot 600 miljoen euro.

Besi behaalde in het afgelopen kwartaal een omzet van 214,0 miljoen euro, een plus op kwartaalbasis van 5,7 procent. Zelf rekende het bedrijf vooraf op een stijging van circa 10 procent. De analistenconsensus mikte op een omzet van 225 miljoen euro, een plus van 11 procent. Besi zei donderdag voor het lopende derde kwartaal te rekenen op een omzetdaling van 20 tot 30 procent op kwartaalbasis. De brutomarge komt uit tussen de 60 en 62 procent. "Of de huidige zwakte in de markt een tijdelijke pauze is of langer aanhoudt, is moeilijk te zeggen", aldus Besi, wijzend op de tegenstrijdige signalen voor de economie, op geopolitiek vlak en binnen de eigen sector.

Aalberts zag de omzet op jaarbasis met 7 procent stijgen van 1,51 miljard naar 1,62 miljard euro. De consensus mikte ook op 1,62 miljard euro. Het orderboek trok met 39 procent flink aan.

Sligro heeft in de eerste helft van 2022 meer omgezet en de resultaten zien oplopen en keert weer dividend uit.

De omzet van Nedap steeg het afgelopen halfjaar met 12 procent tot 112,4 miljoen euro. In de eerste helft van 2021 was dit nog 100,7 miljoen euro. De terugkerende omzet steeg met 21 procent en maakt nu 30 procent uit van het totaal. De operationele winst steeg van 12,3 miljoen naar 13,3 miljoen euro maar de operationele marge daalde van 12,2 naar 11,8 procent.

Berenberg verlaagde het koersdoel voor ASML van 845,00 naar 815,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel voor ASML juist van 475,00 naar 525,00 euro. Het advies blijft Houden.

De beursnotering van Accell wordt op 22 augustus 2022 beëindigd vanwege de overname van KKR.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg woensdag 0,6 procent tot 3.959,90 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 31.874,84 punten en de Nasdaq sloot 1,6 procent hoger op 11.897,65 punten.