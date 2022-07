Deutsche Bank verhoogt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor ASML verhoogd van 475,00 naar 525,00 euro, met een onveranderd Houden advies. Dit bleek donderdag uit een rapport van analist Robert Sanders. Sanders wees vooral op de sterke orderinstroom bij ASML, maar ook op de minder sterke omzetgroei waarop de Veldhovense toeleverancier voor dit jaar rekent. Dit laatste is het gevolg van naar 2023 doorgeschoven omzet, aldus Sanders. ASML sloot woensdag in Amsterdam ruim 3 procent hoger op 501,20 euro. Bron: ABM Financial News

