Bloomberg: Nordstream weer opgestart met Russisch gas

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Cijfers gepubliceerd door gaspijplijnbeheerder Nord Stream wijzen erop dat Russisch gas donderdag weer op circa 40 procent van de capaciteit gaat stromen, na een onderhoudsperiode. Dat meldde persbureau Bloomberg. De orders zijn goed voor 29,3 gigawattuur aardgas per uur vanaf 6.00 uur 's ochtends voor de hele dag, en dat niveau is vergelijkbaar met de periode voor het geplande onderhoud, aldus het persbureau. De orders garanderen niet dat het gas ook echt stroomt. De normale capaciteit van Nordstream is ongeveer 73 gigawattuur per uur. Gazprom heeft de gaslevering vorige maand afgeknepen tot 40 procent van de capaciteit, omdat er problemen zouden zijn met apparatuur op het invoerpunt. Bron: ABM Financial News

