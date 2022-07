Resultaten Aalberts in de prik Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in de eerste helft van dit jaar conform verwachting gepresteerd. Dit bleek donderdagochtend uit cijfers van het bedrijf. CEO Wim Pelsma sprak van een goede prestatie. "We waren in staat om de aanhoudende pandemie, verstoringen in onze toeleveringsketens en tekorten aan grondstoffen en arbeidskrachten het hoofd te bieden", aldus de topman. Aalberts investeerde in extra voorraden om ervoor te zorgen dat klanten hun bestellingen kregen en de groei in tact bleef, aldus Pelsma. Aalberts zag de omzet op jaarbasis met 7 procent stijgen van 1,51 miljard naar 1,62 miljard euro. De consensus mikte ook op 1,62 miljard euro. Het orderboek trok met 39 procent flink aan. In mei liet Aalberts al weten in de eerste 4 maanden van 2022 een autonome omzetgroei van 9 procent te hebben gerealiseerd. Voor heel de eerste jaarhelft bleek dit donderdag bijna 10 procent. ING had niet verwacht dat Aalberts dit hoge niveau had weten vast te houden. De EBITA in de eerste jaarhelft kwam uit op 250 miljoen euro. Dat was een jaar eerder 226 miljoen euro. De consensus rekende op 249 miljoen euro. De marge steeg van 14,9 naar 15,5 procent. De consensus mikte op een nipte stijging. Netto verdiende Aalberts, voor amortisatie, 186 miljoen euro, 11 procent meer dan de 169 miljoen euro vorig jaar. Per aandeel steeg de winst van 1,52 naar 1,68 euro. De nettoschuld stond eind juni op 652 miljoen euro. Dat was 658 miljoen euro. Het nettowerkkapitaal steeg met 37 procent naar 706 miljoen euro. Analisten van ING hadden op een veel grotere daling van de schuld gerekend. De operationele kasstroom daalde van 153 miljoen naar 90 miljoen euro. Outlook Aalberts zegt de tweede jaarhelft te zijn gestart met een sterk orderboek. Verder gaf het bedrijf geen verwachtingen af. Verder meldde Aalberts de desinvestering van het Amerikaanse ETI. Dat onderdeel was goed voor een jaaromzet van 45 miljoen dollar. Bron: ABM Financial News

