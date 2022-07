Berenberg verlaagt koersdoel ASML Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft donderdag het koersdoel voor ASML verlaagd van 845,00 naar 815,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. De koersdoelverlaging volgt na de halfjaarcijfers van ASML. De analisten van Berenberg besloten op basis van de cijfers en de outlookverlaging van ASML om hun taxaties voor 2022 en 2023 te verlagen. Ook verlaagde de zakenbank de margeverwachtingen. Voor 2022 rekent Berenberg op een omzet van 20,7 miljard euro met een brutomarge van 49,6 procent. In 2023 stijgt dit naar 24,6 miljard euro met een marge van 52,3 procent. ASML sloot woensdag in Amsterdam ruim 3 procent hoger op 501,20 euro. Bron: ABM Financial News

