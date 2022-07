Bank of Japan handhaaft rente Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Bank of Japan heeft ook na de laatste monetaire vergadering de rente in Japan niet te verhoogd. Dit meldde de centrale bank van Japan donderdagochtend. Dit betekent dat de Bank of Japan ook nu de kortetermijnrente op min 0,1 procent handhaafde en de doelstelling voor de tienjaarsrente op staatsobligaties op ongeveer nul hield. De centrale bank zei tevens elke werkdag tienjarige Japanse staatsobligaties op te kopen tegen een rendement van 0,25 procent om ervoor te zorgen dat het rendement dat niveau niet overschrijdt. De bank gaf donderdag ook economische vooruitzichten vrij en daaruit blijkt dat de kerninflatie dit jaar verder omhoog lijkt te gaan, waarna een afkoeling volgt, omdat het effecten van gestegen energieprijzen op jaarbasis vermindert. Eind maart 2023, voor Japan het einde van het boekjaar, voorzien het beleidsorgaan een inflatie van 2,3 procent zonder de effecten van prijzen voor vers voedsel. In april lag de verwachting op 1,9 procent. Als ook energie niet wordt meegerekend komt de inflatie nog altijd uit op 1,3 procent tegen eerder 0,9 procent. De Bank of Japan streeft naar een inflatieniveau van circa 2 procent. Voor de groei van de economie wordt uitgegaan van 2,4 procent voor het lopende jaar. In april werd nog uitgegaan van 2,9 procent. Voor het jaar erop ligt de verwachting voor de kerninflatie nu op 1,4 procent, en zonder energie eveneens op 1,4 procent. Voor de economische groei mikt de bank op 2,0 procent. In april lagen deze percentages respectievelijk op 1,1, 1,2 en 1,9 procent. De dollar kostte donderdagochtend 138,28 yen, een onveranderde koers. Bron: ABM Financial News

