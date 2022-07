Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag lager gesloten, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald. Uit de data bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS in de week eindigend op 15 juli zijn gedaald met 0,4 miljoen vaten tot 426,6 miljoen stuks. De benzinevoorraden stegen met 3,5 miljoen vaten tot 228,4 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel daalden met 1,3 miljoen vaten tot 112,5 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen kwam uit op 93,7 procent. Dat was 94,9 procent een week eerder. Het American Petroleum Institute meldde daarentegen dinsdag laat dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week zijn gestegen met 1,9 miljoen vaten, terwijl de benzinevooraden met 1,3 miljoen vaten toenamen en de distillaten daalden met bijna 2,1 miljoen vaten. Ondertussen gaf de Russische president Vladimir Poetin te kennen dat de aardgasstromen naar Europa via de Nord Stream-pijpleiding zullen worden hervat. Hij waarschuwde wel dat de toevoer kort daarna zou kunnen worden teruggeschaald als extra onderhoudwerkzaamheden worden verhinderd door de sancties. Het uitvoerend bureau van de Europese Unie stelde op woensdag voor dat de lidstaten hun gasverbruik de komende maanden met 15 procent verminderen om ervoor te zorgen dat een volledige Russische afsluiting van de aardgasleveringen aan het blok de industrieën van het komende winter niet fundamenteel zal ontwrichten. De septemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 0,9 procent, ofwel 0,86 dollar, lager op 99,88 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

