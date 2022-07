Beursblik: geweldige orderinstroom ASMI Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ASM International heeft een "geweldige" orderinstroom geboekt in het tweede kwartaal en ook de afgegeven outlook is sterk. Dit stelt analist Janardan Menon van Jefferies woensdagavond. De orders stegen met 83 procent op jaarbasis naar 943 miljoen euro, benadrukte de analist. Dat is een bevestiging dat de vraag naar ALD structureel stijgt, aldus de bank. Voor het lopende derde kwartaal rekent ASMI op een omzet van 570 tot 600 miljoen euro, en dat is meer dan waarop Jefferies had gerekend. En de orderinstroom zal goed blijven, voorziet Menon, die verwacht dat ASMI zo ook een sterke outlook voor 2023 zal kunnen afgeven aan het einde van dit jaar. Minpunt was de sterke stijging van de operationele kosten, "maar we verwachten een meer geleidelijke stijging in de tweede jaarhelft", merkte Menon op. Jefferies heeft een koopadvies op ASMI met een koersdoel van 390,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.