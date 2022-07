Wall Street koerst af op hoger slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag hoger met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,4 procent tot 3.951,04 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 31.777,13 punten en de Nasdaq noteerde 1,1 procent hoger op 11.846,04 punten.



De aandelenkoersen schommelden de afgelopen dagen, terwijl beleggers nauwgezet de bedrijfscijfers bestuderen op tekenen van het effect van de hoge inflatie en de vertragende economische groei op bedrijven.

"Inkomsten ondersteunen het verhaal dat de groei niet van een klif valt", zei marktanalist Fahad Kamal van Kleinwort Hambros. "Het lijkt er niet op dat er per definitie een recessie aankomt", voegde hij toe.

Het sentiment op Wall Street blijft historisch pessimistisch. Sommige beleggers zien dit cijferseizoen als een potentieel keerpunt voor de marktontwikkeling van dit jaar.

"Het marktsentiment is vandaag slechter dan het was in het begin van de pandemie; zelfs 2008 verbleekt in vergelijking met de 'bearishness' op dit moment", aldus marktanalist Keith Buchanan van Globalt. "Dit cijferseizoen zou de katalysator kunnen zijn om daar verandering in te brengen", voegde hij toe.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 6,3 procent. De marktindex daalde van 300 naar 281,1.

De bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in juni op maandbasis gedaald met 5,4 procent tot 5,12 miljoen woningen.

De euro/dollar noteerde op 1,0170. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0214 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0224 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 0,2 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en de Philadelphia Fed-index, gevolgd door de leidende indicatoren later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Streamingbedrijf Netflix steeg 5,5 procent, nadat het bedrijf meldde dat er afgelopen kwartaal minder abonnees vertrokken dan waar eerder voor was gewaarschuwd: niet 2 miljoen, maar minder dan 1 miljoen. Bovendien voorziet Netflix dat er in het lopende kwartaal weer 1 miljoen abonnees bijkomen. Analisten van Stifel grepen deze meevaller aan om weer een koopadvies voor het aandeel af te geven.

Baker Hughes verloor 7,7 procent, nadat uit cijfers bleek dat het verlies opliep door de terugtrekking uit Rusland.

Farmaciereus Abbott Laboratories heeft de outlook voor dit jaar verhoogd, nadat de omzet afgelopen kwartaal met een tiende steeg. Abbott rekent op een winst per aandeel van zeker 3,50 dollar, waar eerder 3,35 dollar was beloofd. Het aandeel noteerde 2,0 procent lager.

Omnicom Group werd ook positiever over de autonome omzetgroei dit jaar, maar behoudt "een gezond niveau van voorzichtigheid" gezien de macro-econmische uitdagen. De eigenaar van reclamebureaus BBDO, DDB en TBWA meldde een autonome omzetgroei van 11 procent in het tweede kwartaal.

Tesla volgt nabeurs met zijn kwartaalcijfers. De autofabrikant meldde al een productiedaling afgelopen kwartaal, door sluitingen vanwege de coronamaatregelen in China, waar de grootste Tesla-fabriek staat. De opening van twee nieuwe fabrieken in Austin en Berlijn en een tegenzittende investering in bitcoin zullen naar verwachting bijdragen aan de eerste winstdaling op kwartaalbasis sinds meer dan een jaar voor het bedrijf van Elon Musk.