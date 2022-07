Tech zet AEX in het groen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag hoger gesloten, onder aanvoering van de techsector.

De AEX steeg 0,6 procent naar 693,5 punten. De Midkap-index won 0,4 procent en de Smallcaps bleven dichtbij huis en sloten vlak.

Indexzwaargewicht ASML stond aanvankelijk een stijging van de AEX in de weg, nadat het bedrijf uit Veldhoven vanochtend met cijfers kwam. De halfgeleiderspecialist waarschuwde voor een lagere omzetgroei dit jaar, volgens analisten door problemen in de aanvoerketen, waardoor bijna 3 miljard euro aan omzet pas in 2023 zal worden geboekt. Aanvankelijk stond het aandeel stevig onder druk, maar bij het slot kon ASML pronken met een mooie koerswinst.

Investment manager Bob Homan van ING merkte op dat over het algemeen de bedrijfscijfers beter zijn dan verwacht. Beleggers reageerden dinsdagavond bijvoorbeeld ook enthousiast op een nieuwe ronde bedrijfsresultaten. Zo steeg Netflix nabeurs met 7 procent, nadat de cijfers over het tweede kwartaal lieten zien dat het aantal abonnees minder sterk terugliep dan gevreesd. Voor vanavond staat Tesla op de agenda.

Verder was de stemming in Azië vanochtend positief, na het bericht dat Chinese lockdowns tegen een verdere verspreiding van het coronavirus in de toekomst gerichter en minder massaal zullen zijn, aldus Homan.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte bovendien op dat berichten over de Nord Stream 1-pijplijn tot optimisme stemmen. "Het laatste gerucht is dat [vanaf donderdag] het gas weer zal stromen en dat geeft een welkome 'boost' voor de Europese beurzen, ondanks dat er nog de nodige onzekerheid is over de hoeveelheid gas dat door de pijplijn gaat stromen", aldus analist Joshua Mahony van IG.

"Het is absoluut welkom nieuws, aangezien de Europese Commissie eerder nog waarschuwde dat de pijplijn niet zou opengaan", voegde Hewson van CMC toe.

Verder bleek in het Verenigd Koninkrijk de inflatie verder gestegen, naar bijna 10 procent, en ook de Britse en Duitse producentenprijzen blijven stijgen. Het consumentenvertrouwen in de eurozone is verder gedaald, net als de huizenverkopen in de VS.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0199.

De olieprijzen daalden ongeveer een procent tot rond het niveau van 100 dollar voor de WTI-future in New York. Vanmiddag bleken de Amerikaanse olievoorraden licht te zijn gedaald.

Stijgers en dalers

Just Eat Takeaway won 9 procent. Het bedrijf gaat voor honderden Spaanse bedrijven de bezorging doen. Verder wordt er in Frankrijk gereorganiseerd: de meeste bezorgers vliegen er daar uit. Citi verlaagde het koersdoel stevig voor het aandeel. Toch blijft Just Eat volgens de zakenbank koopwaardig.

Sectorgenoot HelloFresh meldde een meevallend kwartaal te verwachten, maar zag zich wel genoodzaakt om de doelen voor dit jaar neerwaarts bij te stellen.

ASML won 3,4 procent na cijfers. Het bedrijf uit Veldhoven ziet de omzetgroei dit jaar vertragen tot 10 procent, waar eerder nog 20 procent was voorzien. Dat is echter niet het gevolg van een zwakke vraag, maar van problemen in de aanvoerketen, zo stelde Jefferies. Zo wordt omzet doorgeschoven naar 2023. ING benadrukte vooral de sterke orderinstroom.

Sectorgenoot Besi was ook in trek en steeg 4,2 procent. Het bedrijf komt donderdag met resultaten en analisten maken zich geen grote zorgen. Vanavond is ASMI al aan de beurt. In aanloop naar de cijfers steeg het aandeel 2,8 procent.

AkzoNobel kon niet overtuigen met de kwartaalcijfers. Het aandeel sloot 1,5 procent lager. De verffabrikant schiet volgens Jefferies tekort. Degroof Petercam verlaagde het koersdoel van 83,00 naar 73,00 euro bij handhaving van het Houden advies.

Consumptiebedrijven Heineken en Unilever verloren terrein.

In de AMX won Corbion 5 procent, terwijl koffiebedrijf JDE Peet's 2,5 procent verloor.



Onder de kleinere aandelen wonnen de oplaadstations van Fastned ruim 6 procent, maar verloren vastgoedfondsen Wereldhave en Eurocommercial terrein.

Ajax contracteerde verdediger Calvin Bassey van Glasgow Rangers en betaalt een transfersom van minimaal 23 miljoen euro. Bassey moet Lisandro Martinez vervangen. Het aandeel sloot 1,6 procent lager.

Tussenstand Wall Street

De Amerikaanse beurzen staan in het groen, waarbij ook hier de techsector aan de leiding gaat. De S&P500-index stijgt 0,6 procent en technologiebeurs Nasdaq 1,4 procent.