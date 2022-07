Just Eat gaat bezorgen voor Spaanse bedrijven Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat heeft een groot aantal bedrijven in Spanje aan zich gebonden om producten voor te bezorgen door heel het land. Dit maakte de Amsterdamse maaltijdbezorger woensdagmiddag bekend. Just Eat gaat door als bezorger aan de slag voor een deel van de meer dan 600 winkels bij de tankstations van Galp en een serie lokale markten voor verse producten via Kibus. Ook de winkelketens Taste of America en Delicatessen Argentina selecteerden Just Eat als bezorger. Financiële details werden niet gedeeld. Bron: ABM Financial News

