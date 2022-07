Beursblik: groeivertraging Aalberts verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in de eerste helft van 2022 meer omzet behaald, maar heeft het groeitempo vermoedelijk wel zien dalen. Dit verwachten analisten in aanloop naar de halfjaarcijfers van het bedrijf donderdagochtend. De analistenconsensus wijst op een omzet van 1,62 miljard euro, tegenover 1,51 miljard euro in de eerste zes maanden van 2021. Over de eerste vier maanden van dit jaar meldde Aalberts al een autonome omzetgroei van 9 procent, maar ING denkt niet dat dit houdbaar was. De bank rekent voor de eerste zes maanden met een omzet van 1,63 miljard euro op een autonome plus van 6,8 procent. Deze hogere omzet levert volgens de analisten een EBITA op van 249 miljoen euro en een marge van 15,3 procent. Daarmee zou de marge nipt gestegen zijn ten opzichte van een jaar geleden, toen dit 15,0 procent was. "Hogere transportkosten en energieprijzen, net als looninflatie, drukken op de marges, maar we weten ook dat Aalberts een goede staat van dienst heeft in het snel onder controle krijgen van de kosten en het doorberekenen van prijsstijgingen aan klanten", aldus analisten van ING. De bank rekent verder op een flinke daling van de nettoschuld tot 404 miljoen euro. ING heeft een koopadvies op Aalberts met een koersdoel van 54,25 euro. ABN AMRO Oddo haalde het aandeel begin deze maand van de kooplijst. De bank verlaagde de taxaties voor zowel de omzet als de EBITA in 2022 tot en met 2024. De omzettaxatie voor dit jaar werd met slechts 2 procent verlaagd, maar voor de komende twee jaar met 11 en 10 procent. De ramingen voor de EBITA gingen voor 2022 met 7 procent omlaag, maar voor 2023 en 2024 met respectievelijk 28 en 16 procent. "Want we rekenen op een milde recessie", verklaarde de analist die verlagingen. Die recessie zal in het huidige derde kwartaal beginnen en circa een jaar duren, tot uiterlijk eind 2023. Bron: ABM Financial News

