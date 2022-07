Beursblik: Credit Suisse verlaagt koersdoel OCI licht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft het koersdoel voor OCI verlaagd van 38,50 naar 38,00 euro met handhaving van het Outperform advies. Dit bleek woensdag uit een analistenrapport van de bank. Credit Suisse bepaalde het nieuwe koersdoel op grond van de waarderingen van sectorgenoten. De bank vindt OCI het interimdividend zeer aantrekkelijk en dat rechtvaardigt dan ook niet het waarderingsverschil met deze sectorgenoten, aldus Credit Suisse. De prijzen voor stikstof staan volgens de bank onder druk, maar lijken wel een hogere bodem te vinden dan in het verleden. Tegelijkertijd lijkt OCI in het voordeel te zijn ten opzichte van sectorgenoten met de gascontracten voor de langere termijn nu de gasprijzen zijn opgelopen. Niettemin lijkt de sector ook gefragmenteerd, zoals OCI zelf volgens de bank herhaaldelijk aan heeft gegeven en met minder schuld kan het bedrijf een rol spelen in een consolidatie van de sector. Het aandeel OCI noteerde woensdag op een rood Damrak 2,1 procent lager op 30,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.