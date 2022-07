Ajax contracteert Calvin Bassey Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft overeenstemming met Rangers FC over de transfer van verdediger Calvin Bassey naar Amsterdam voor een transfersom van 23 miljoen euro. De Engels-Nigeriaanse speler tekende een contract voor vijf jaar bij Ajax en traint vanaf vandaag mee met Ajax 1, dat op trainingskamp is in Oostenrijk. De transfersom kan nog oplopen naar 26,5 miljoen euro middels variabelen. Bassey werd op de laatste dag van het vorige millennium geboren in Italië. De Nigeriaanse international stond nog twee jaar onder contract bij de club uit het Schotse Glasgow. Bassey moet het gat opvullen dat is ontstaan door het vertrek van sterkhouder Lisandro Martinez naar Manchester United. De Britse club betaalde voor Martinez 57,4 miljoen euro, wat door bonussen nog kan oplopen tot 67,4 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

