'Pas op de plaats voor ArcelorMittal'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het tweede kwartaal van 2022 vermoedelijk evenveel winst geboekt als vorig kwartaal en in dezelfde periode een jaar eerder. Dit verwachten 13 analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus van de staalreus. De analisten rekenen gemiddeld op een EBITDA in het tweede kwartaal van 5,1 miljard dollar. Dat zou gelijk zijn aan de 5,1 miljard dollar in het eerste kwartaal van dit jaar en de eveneens 5,1 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2021. Daarnaast mikken de analisten op een nettowinst van 3,7 miljard dollar en een winst per aandeel van 4,05 dollar. ArcelorMittal verwacht, zo bleek bij de vorige kwartaalrapportage, niet meer dat de wereldwijde vraag naar staal, exclusief China, dit jaar met 2,5 tot 3 procent groeit. Inmiddels houdt het staalbedrijf rekening met een min of meer stabiele vraag, met een plus van maximaal 0,5 procent en een krimp van 0,5 procent. ArcelorMittal opent op 28 juli de boeken over het tweede kwartaal. Bron: ABM Financial News

