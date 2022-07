Outlook omhoog bij Abbott Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Abbott Laboratories heeft de outlook voor heel 2022 verhoogd en over het afgelopen kwartaal de omzet met een tiende zien stijgen. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut. "We realiseerden opnieuw een kwartaal met sterke groei en verhogen onze winstverwachting voor het hele jaar", aldus CEO Robert Ford. Voor 2022 rekent Abbott nu op een winst per aandeel van ten minste 3,50 dollar tegen eerder 3,35 dollar. Aangepast voor bijzondere posten verhoogde Abbott de winstverwachting voor dit jaar naar minimaal 4,90 dollar, tegen eerder 4,70 dollar per aandeel. Tweede Kwartaal De omzet steeg in het afgelopen kwartaal met 10,1 procent tot 11,3 miljard dollar. Op autonome basis gaat het om een stijging van 14,3 procent. Dit leverde een nettowinst op van iets meer dan 2 miljard dollar, tegen 1,2 miljard dollar vorig jaar. Aangepast voor bijzondere posten steeg de winst per aandeel met 22,2 procent tot 1,43 dollar. Daarmee lag de winst beduidend hoger dan analisten hadden verwacht.Zij gingen uit van 1,12 dollar per aandeel. Bron: ABM Financial News

