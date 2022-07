Meer omzet bij Gasunie Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Gasunie heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 25 procent meer omzet behaald en zien uitkomen op 897 miljoen euro. Dit maakte Gasunie woensdag bekend. Door de veranderde gasstromen in Europa sinds de Russische inval in Oekraïne, was er meer vraag naar capaciteit bij Gasunie Transport Services en Gasunie Deutschland, die bovendien van de toezichthouders hogere transporttarieven in rekening mochten brengen dan afgelopen jaar. Het bedrijfsresultaat van Gasunie steeg met 3 procent naar 474 miljoen euro. Door de opgelopen energieprijzen zijn de kosten van kwaliteitsconversie en gastransport en kosten voor materiaalinkoop gestegen, merkte het gasbedrijf op. Het bedrijf verwacht de komende jaren meer inkomsten uit het faciliteren van LNG-import. Door een verhoogd risicoprofiel van de enige klant Gazprom, zijn de inkomsten uit de deelneming van 9 procent in Nord Stream, de pijpleiding die Russisch gas naar Duitsland brengt, onzeker geworden. Met ingang van juli 2022 waardeert Gasunie het belang in Nord Stream daarom op 240 miljoen euro, een daling van 268 miljoen euro ten opzichte van ultimo 2021. Bron: ABM Financial News

