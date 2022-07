'Geen vrees voor kwartaaloutlook Besi' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het tweede kwartaal van 2022 de eigen outlook gehaald. Dit verwachten analisten geraadpleegd door ABM Financial News. Besi voorziet zelf voor het afgelopen kwartaal een omzetgroei van circa 10 procent op kwartaalbasis, met een brutomarge van 59,0 tot 61,0 procent. De analistenconsensus, ingezien door ABM Financial News, mikt op een omzet van 225 miljoen euro, een plus van 11 procent op kwartaalbasis. Met een brutomarge van 60,0 procent rekenen de analisten op een nettowinst van 83 miljoen euro. Voor ING is de orderinstroom het belangrijkste cijfer bij de kwartaalrapportage. De bank gaat uit van 182 miljoen euro. Daarnaast is de bank benieuwd naar de outlook voor het derde kwartaal. ING rekent voor het lopende kwartaal op een omzet van 214 miljoen euro en een orderinstroom van 171 miljoen euro. Deze omzetverwachting ligt 8 miljoen euro hoger dan de consensus. Eerste kwartaal Besi behaalde in het eerste kwartaal van 2022 een omzet van ruim 202 miljoen euro, wat 18 procent meer was dan een kwartaal eerder, en haalde daarnaast voor 205 miljoen euro aan orders binnen. De brutomarge kwam uit op 60,1 procent. Recent schreef zakenbank Berenberg dat de meeste eindmarkten, en dan vooral die voor smartphones, vertragen, met uitzondering van automotive, die tijdens de coronacrisis juist de meeste klappen kreeg. Vooral de markt voor smartphones is erg belangrijk voor Besi en Berenberg verwacht dat 2022 een zwakker jaar wordt, zoals vaker gebeurt na een aantal sterke jaren. ING denkt dat de tegenwind kan worden opgevangen met het goedgevulde orderboek en omdat er minder overcapaciteit is door de verstoorde aanvoerketens. Volgens de bank is Besi goed gepositioneerd, mede dankzij de nieuwe technologie hybrid bonding. Het halfgeleiderbedrijf uit Duiven opent donderdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

