'Meer omzet en resultaat verwacht voor Sligro'

Beeld: Sligro Food Group

(ABM FN-Dow Jones) Sligro heeft in de eerste helft van het jaar meer omzet en resultaat geboekt, mede dankzij een boekwinst, maar ook door betere marktomstandigheden. Dit bleek uit de prognoses van twee analisten die ABM Financial News raadpleegde. Allereerst de resultaten waar deze prognose mee vergeleken moeten over het eerste halfjaar van 2021. Toen kwam de omzet uit 788 miljoen euro, de EBITDA op 35 miljoen euro en de EBIT op 5 miljoen negatief. ABN AMRO houdt voor de eerste zes maanden van dit jaar rekening met een omzet van 1.039 miljoen euro, een EBITDA van 73 miljoen euro, inclusief een boekwinst van 16 miljoen euro, en een EBIT van 33 miljoen euro positief, eveneens inclusief deze boekwinst. Degroof Petercam raamt de omzet op 1.079 miljoen euro, de EBITDA op 50,8 miljoen euro, maar dan zonder de genoemde boekwinst, en het EBIT op 9,8 miljoen euro positief, eveneens zonder boekwinst. Algemeen heeft Sligro over de verslagperiode weten de profiteren van de weggevallen coronamaatregelen en de daaropvolgende bereidheid van consumenten geld uit te geven, en verder Pasen en Koningsdag. ABN AMRO heeft het advies voor het aandeel Sligro op Outperform staan met een koersdoel van 24,00, Degroof Petercam op Houden met een koersdoel van 25,00 euro. Sligro publiceert donderdag rond half acht voorbeurs de resultaten over het eerste halfjaar. Het aandeel Sligro noteerde woensdag op een rood Damrak 1,5 procent hoger op 20,20 euro. Bron: ABM Financial News

