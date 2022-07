Vlakke futures Wall Street Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een vlakke opening tegemoet, na bedrijfsresultaten die als neutrale signalen voor de economie werden opgevat door beleggers. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd 0,2 in het rood en de Nasdaq koerst af op een vlakke start. De afgelopen dagen gingen de aandelenkoersen omhoog, nu beleggers bij de kwartaalrapportages beoordelen hoe bedrijven worden geraakt door de extreem hoge inflatie en een vertragende economische groei. "De bedrijfsresultaten ondersteunen het verhaal dat de groei niet van een klif stort", zei Fahad Kamal van Kleinwort Hambros. "Het lijkt er niet noodzakelijkerwijs op dat er een recessie aankomt." Olie noteerde woensdag in het rood. Een februari-future West Texas Intermediate daalde 1,7 procent tot 99,06 dollar, terwijl een september-future Brent 1,6 procent goedkoper werd op 105,84 dollar. De euro/dollar noteerde op 1,0235. Bij bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0224 op de borden. Bedrijfsnieuws Aandelen van streamingbedrijf Netflix stegen 7 procent in de handel voorbeurs, nadat het bedrijf meldde dat er afgelopen kwartaal minder abonnees vertrokken dan waar eerder voor was gewaarschuwd: niet 2 miljoen, maar minder dan 1 miljoen. Bovendien voorziet Netflix dat er in het lopende kwartaal weer 1 miljoen abonnees bijkomen. Analisten van Stifel grepen deze meevaller aan om weer een koopadvies voor het aandeel af te geven. Verzekeraar Elevance Health, de dienstverlener aan de olie-industrie Baker Hughes en beursbedrijf Nasdaq rapporteren hun resultaten voor de openingsbel. Tesla volgt nabeurs met zijn kwartaalcijfers. De autofabrikant meldde al een productiedaling afgelopen kwartaal, door sluitingen vanwege de coronamaatregelen in China, waar de grootste Tesla-fabriek staat. De opening van twee nieuwe fabrieken in Austin en Berlijn en een tegenzittende investering in bitcoin zullen naar verwachting bijdragen aan de eerste winstdaling op kwartaalbasis sinds meer dan een jaar voor het bedrijf van Elon Musk. Slotstanden De Amerikaanse beurzen stegen dinsdag fors, nadat het eerdere pessimisme over de bedrijfsresultaten werd overwonnen. De S&P500 index eindigde 2,76 procent hoger op 3.936,69 punten, de Dow Jones-index steeg 2,43 procent tot 31.827,5 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 3,11 procent meer waard op 11.713,15 punten. Bron: ABM Financial News

