Beursblik: Tesla gaat winstdaling rapporteren

(ABM FN-Dow Jones) Tesla zal woensdag nabeurs kwartaalcijfers publiceren en naar verwachting gaat de autofabrikant voor het eerst in meer dan een jaar een lagere winst boeken dan in het voorgaande kwartaal, nadat de grote fabriek in Shanghai tijdelijk dicht moest.

Door coronalockdowns in China en aanhoudende verstoringen van de aanvoerketen werd de productie in het tweede kwartaal beperkt en viel 18 procent lager uit dan een kwartaal eerder, meldde Tesla eerder deze maand al. In het tweede kwartaal werden 254.695 auto' s afgeleverd, tegen 310.048 een kwartaal eerder. In juni werd een productierecord gehaald.

Daarmee is het voor het eerst in twee jaar dat de leveringen op kwartaalbasis daalden.

Tesla zal naar verwachting een omzet van 16,5 miljard dollar boeken voor het kwartaal, denken analisten. Dat is fors hoger dan de 12 miljard dollar in hetzelfde kwartaal van vorig jaar, maar minder dan de 18,8 miljard dollar van het eerste kwartaal van dit jaar.

De winst komt naar verwachting uit op 1,9 miljard dollar, volgens FactSet, lager dan de recordwinst van 3,3 miljard dollar in het vorige kwartaal. Een jaar eerder was dit 1,1 miljard dollar.

Beleggers beginnen zich zorgen te maken of Tesla de productiedoelen voor dit jaar nog wel gaat halen. In april was topman Elon Musk nog optimistisch en zei dat er meer dan 1,5 miljoen Tesla's van de band gaan rollen dit jaar. Dat zou 60 procent meer zijn dan vorig jaar en daarmee boven de doelstelling om jaarlijks het aantal geleverde auto's met 50 procent te laten toenemen. Analisten denken inmiddels dat 1,4 miljoen exemplaren al een pittige opgave zal worden.

De kwartaalwinst van Tesla zal waarschijnlijk worden gedrukt door een verliespost van 475 miljoen dollar in verband met de beleggingen in bitcoin, denkt Credit Suisse. Tesla kocht begin 2021 voor 1,5 miljard dollar aan bitcoin, voor meer dan 28.000 per stuk, en die waren medio juni minder dan 17.700 dollar waard. De laagste aandelenkoers is de boekwaarde voor Tesla.

Het bedrijf bouwde recent nieuwe fabrieken in Austin en Berlijn en dat blijken "gigantische geldovens", zei Tesla-topman Musk in een interview dat in juni werd gepubliceerd. "Onze overheersende zorg is: hoe houden we de fabriek open zodat we de mensen kunnen betalen en niet failliet gaan?", aldus Musk, die ook zei te verwachten dat Tesla de problemen snel zal oplossen.

Vorige maand begon Tesla met een ontslagronde die volgens Musk 10 procent van het werknemersbestand kan raken.

Het aandeel is dit jaar bijna 40 procent gedaald. Onder meer het overnamebod van Musk op Twitter heeft de koers van de autofabrikant negatief geraakt. Musk heeft gezegd af te willen zien van de overname voor 44 miljard dollar, maar Twitter is naar de rechter gestapt om de deal toch af te dwingen.

Tesla heeft zijn verkoopprijzen verhoogd nu de toeleveranciers meer vragen voor hun onderdelen. En Tesla Model Y kost nu 68.000 dollar tegen 54.000 dollar een jaar eerder, becijferde Bernstein. "Als de inflatie kalmeert kunnen we de auto's goedkoper maken", zei Musk vorige week op Twitter.