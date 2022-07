Update: Just Eat Takeaway gaat in Frankrijk reorganiseren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Just Eat Takeaway gaat in Frankrijk reorganiseren. Dit bevestigde de Amsterdamse maaltijdbezorger woensdag. Just Eat spreekt van een lastige Franse markt en wil het personeelsbestand in het land inkrimpen, om zo "duurzaam winstgevend" te worden. De reorganisatie betreft de bezorgdienst in 26 Franse steden. In de toekomst wil Just Eat alleen nog in Parijs bezorgen, met bezorgers die in dienst zijn van het bedrijf zelf. Maar niet alleen bezorgers worden geraakt door de reorganisatie, ook op het Franse hoofdkantoor sneuvelen banen. Het aandeel Just Eat Takeaway noteert woensdag 12,0 procent hoger. Maar ook Delivery Hero wint 7,6 procent en Deliveroo bijna 5 procent. Update: om koers toe te voegen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.