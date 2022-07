Europese beurzen licht hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag licht hoger in een afwachtende markt, die uitkijkt naar de monetaire besluitvorming van de Europese Centrale Bank op donderdag. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 423,10 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,4 procent naar 13.359,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een steeg van 0,4 procent met een stand van 6.225,12 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,2 procent naar 7.311,97 punten. Algemeen wordt uitgegaan van een renteverhoging van 25 basispunten door de ECB, ofschoon dinsdag de markt werd verrast door het gerucht dat dit er nog wel eens 50 zouden kunnen worden. Dat zette de euro hoger, ook omdat er tegelijk sprake was van dollarzwakte. In het Verenigd Koninkrijk kwam de inflatie in juni op jaarbasis uit op 9,4 procent, hoger dan de verwachte 9,3 procent en de 9,1 procent in mei. Voor vandaag kan de markt reageren op cijfers uit Amerika. Daar staan de verkopen van bestaande woningen in juni, het voorlopige consumentenvertrouwen en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. Olie werd woensdag goedkoper. Een september-future West Texas Intermediate noteerde 1,0 procent in het rood op 99,70 dollar, terwijl voor een september-future Brent 106,36 dollar werd betaald, een daling van 0,9 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0247. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0245 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0224 op de borden.



Bedrijfsnieuws ASML heeft in het afgelopen kwartaal de eigen outlook overtroffen, maar rekent voor heel dit jaar wel op minder omzetgroei. Die omzet verschuift naar 2023. ASML heeft het openingsverlies in de aandelenkoers bijna weggewerkt en noteert daarmee nog maar 0,4 procent lager. AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer omzet behaald, maar de winst lager uit zien komen. De doelstelling voor 2023 bleef intact. De koers van het aandeel daalt 0,4 procent. In Parijs en Frankfurt waren geen grote koersuitslagen zichtbaar. Een opvallende stijger in Amsterdam is de koers van het aandeel Just Eat Takeaway, dat circa 10 procent stijgt. Citi verlaagde het koersdoel voor de maaltijdbezorger stevig, maar ziet nog voldoende potentie voor een koopaanbeveling. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P500 index eindigde dinsdag 2,8 procent hoger op 3.936,69 punten, de Dow Jones-index steeg 2,4 procent tot 31.827,50 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 3,1 procent meer waard op 11.713,15 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.