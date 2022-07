Valuta: euro blijft op peil Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag rondom hetzelfde niveau als een etmaal eerder in afwachting van de belangrijke monetaire bijeenkomst van de Europese Centrale Bank op donderdag. "Wij denken dat de ECB nog altijd kiest voor een renteverhoging van 25 basispunten", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Het gerucht van dinsdag dat het ook een verhoging met 50 basispunten kan zijn, lijkt wat ons betreft te stoelen op een voorwaarde dat de ECB met een omvangrijk plan komt om Italië, met zijn hoge schuldenlast, tegemoet te komen. Wij denken dat dat plan nog wel eens tegen kan vallen en dan heb je kans dat de euro weer onder druk komt te staan", aldus Mevissen. De analist denkt dat die reactie tijdelijk van aard zal zijn, en dat de euro na verloop van tijd weer richting de 1,03 dollar kan gaan. In het Verenigd Koninkrijk kwam de inflatie in juni op jaarbasis uit op 9,4 procent, hoger dan de verwachte 9,3 procent en de 9,1 procent over mei op jaarbasis. Voor vandaag kan de markt reageren op de verkopen van bestaande woningen over juni, het voorlopige consumentenvertrouwen over juli en de wekelijkse olievoorraden uit de Verenigde Staten. De euro noteerde woensdag 0,1 procent hoger op 1,0240 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8522 Britse pond. Het Britse pond steeg woensdag 0,1 procent tot 1,2010 dollar. Bron: ABM Financial News

