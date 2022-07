NXP slaat handen ineen met Foxconn voor slimme auto's Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) NXP gaat een samenwerking aan met Foxconn voor de ontwikkeling van platformen voor een nieuwe generatie slimme auto's. Dit maakte NXP, een Nederlandse chipfabrikant met een Amerikaanse beursnotering, woensdag bekend, zonder financiële details te noemen. Beide partijen werkten al met elkaar samen voor de ontwikkeling van een digitaal dashboard in auto's. De uitbreiding van de samenwerking is vooral gericht op de ambitie van Foxconn om platformen te ontwikkelen voor elektrische auto's. Bestuursvoorzitter Young Liu van Foxconn denkt dat er met de kennis van de twee bedrijven veel innovatie in de automotivesector mogelijk is. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News