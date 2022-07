Beursblik: Degroof Petercam verlaagt koersdoel AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het koersdoel voor AkzoNobel verlaagd van 83,00 naar 73,00 euro met handhaving van het Houden advies. Dit bleek woensdag uit een analyse van de resultaten van de verf- en coatingproducent over het tweede kwartaal. Degroof Petercam vond deze resultaten, ondanks de eerdere waarschuwing van Akzo medio juni, toch licht onder de verwachtingen uitkomen als gevolg van de lockdowns in China en de aanhoudende verstoringen in de aanvoerketen. Degroof zag het aangepaste operationeel resultaat in het tweede kwartaal uitkomen op 249 miljoen euro, waar de bank zelf rekening hield met 259 miljoen euro. Op grond van de verzwakking van het economisch beeld en lagere consumentenbestedingen verlaagt Degroof Petercam ook de ramingen voor de REBIT met 6 tot 9 procent. Het aandeel AkzoNobel noteerde woensdag op een onveranderd Damrak 1,7 procent lager op 65,10 euro. Bron: ABM Financial News

