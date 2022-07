Update: Saxo ziet vertrouwen beleggers dalen Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Nederlandse beleggers hebben minder vertrouwen gekregen in de ontwikkelingen op de beurs. Dat bleek woensdag uit een maandelijkse enquête van broker Saxo Bank. Ook denkt een grote groep beleggers dat de dollar tegenover de euro nog verder aan kracht zal winnen. De extreme inflatieverwachtingen zijn wel iets getemperd, aldus Saxo. Beleggers van Saxo beoordelen het huidige beursklimaat deze maand met -1,38 op een schaal tussen -15 en +15. In juni werd het vertrouwen nog gepeild op +0,17 en in mei op -1,9. Bijna 1 op de 5 beleggers verwacht dat de AEX komende maand met 5 procent zal dalen, dat was vorige maand nog 1 op de 8. Ook is de groep die een stijging van 5 procent verwacht gedaald ten opzichte van de vorige meting. De populairste aandelen zijn volgens Saxo ASML, Shell en ING. Alfen is het meest populaire aandeel in de AMX. De meeste beleggers willen echter af van Just Eat Takeaway. Ook Philips valt niet in de smaak bij de klanten van Saxo. De energiesector is voor de derde maand op rij de populairste sector om in te investeren, ruim vier op de tien respondenten zet energie op de eerste plek. Informatietechnologie en grondstoffen zijn ook in trek, aldus Saxo. Update: om meer informatie toe te voegen en ‘verder’ uit de titel te halen. Bron: ABM Financial News

