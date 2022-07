Beursblik: Marel schiet tekort Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft in het tweede kwartaal een lager dan voorziene EBIT geboekt. Dit concludeerde analist Tijs Hollestelle van ING woensdag, nadat het bedrijf met voorlopige cijfers kwam. Marel verwacht dat de aangepaste EBIT-marge in het afgelopen kwartaal 6,3 procent zal zijn, hetgeen een EBIT suggereert van circa 25 miljoen euro op een omzet van 397 miljoen euro. Daarmee valt de EBIT circa 26 procent lager uit dan waar ING op mikte en 24 procent lager dan de analistenconsensus. De omzet zou juist wel 2,6 procent hoger liggen dan de verwachtingen van ING. Daarbij merkte Hollestelle wel op dat circa 12 miljoen euro aan omzet werd geboekt dankzij de overname van Wenger, die nog niet in de raming van ING op was genomen. Onderliggend kwam de omzet daardoor 0,5 procent lager uit dan waar ING rekening mee hield. Om de operationele prestatie op te krikken naar de doelstellingen voor 2023 werd door Marel besloten om het personeelsbestand in te krimpen met 5 procent. Hierdoor zullen de jaarlijkse kosten met 20 miljoen euro dalen, terwijl dit eenmalig 10 miljoen euro aan kosten met zich meebrengt. De orderinstroom van 472 miljoen euro noemde ING veel beter dan verwacht. "Concluderend was het EBIT-resultaat veel zwakker dan verwacht, maar het feit dat Marel actief de kosten verlaagt is positief op lange termijn, vooral nu de operationele marges al een tijdje onder druk staan terwijl het bedrijf blijft mikken op een marge van 16 procent", aldus Hollestelle. ING handhaafde het koopadvies op Marel met een koersdoel van 6,95 euro. Het aandeel daalde woensdag met 4,8 procent tot 4,59 euro. Bron: ABM Financial News

