'Sterke orderinstroom ASML'

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft een sterke orderinstroom laten zien in het tweede kwartaal, maar problemen in de aanvoerketen beperken de omzetgroei dit jaar. Dit concludeerde analist Marc Hesselink van ING woensdag. Verder zag de analist de resultaten in het tweede kwartaal iets hoger uitvallen dan verwacht. ASML zal versneld systemen afleveren bij klanten en daar vervolgens testen. Hierdoor verschuift 2,8 miljard euro aan omzet op naar 2023. Reden dat ASML dit jaar niet op 20 maar op 10 procent omzetgroei rekent. "De onderliggende groei blijft onveranderd op 25 procent", aldus Hesselink. En de winstgevendheid lijdt onder deze lagere omzetgroei in combinatie met de inflatie. ING voorziet dat de analistenconsensus voor de EBIT in 2022 met circa een kwart omlaag moet. ING heeft een koopadvies op ASML met een koersdoel van 800,00 euro. Het aandeel daalt woensdag 1,3 procent naar 478,70 euro. Bron: ABM Financial News

