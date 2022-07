ASML lager in vlakke AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste woensdagochtend min of meer onveranderd. Kort na opening handelde de AEX 0,1 procent lager op 689,36 punten. Onder de hoofdfondsen leverde ASML 3,6 procent in na cijfers. ASML heeft de verwachting voor de omzetgroei in 2022 verlaagd van 20 naar 10 procent. Desondanks is dat niet het gevolg van een zwakke vraag, maar van problemen in de aanvoerketen, zo stelde Jefferies. Zo wordt omzet doorgeschoven naar 2023. AkzoNobel kan ook niet overtuigen met cijfers. Het aandeel daalde met 2,9 procent. Het bedrijf schiet volgens Jefferies tekort. ASMI verloor 1,7 procent in aanloop naar de kwartaalcijfers vanavond nabeurs. ING won juist 2,0 procent en Prosus 1,9 procent. In de AMX won Inpost 2,1 procent, terwijl Fugro 1,9 procent steeg. FlowTraders leverde juist 2,1 procent in en PostNL daalde met 0,7 procent. Onder de kleinere aandelen won CM.com 2,1 procent, maar daalde Nedap 0,8 procent. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.