Beursblik: AkzoNobel kampt met volumedaling Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel boekte in het tweede kwartaal een lager dan verwachte aangepaste EBIT door volumedaling en hoger kosten. Dit bleek woensdag uit de analyse van JPMorgan. De kosten, vooral gerelateerd aan de aanvoerketen, productie en IT, liepen meer op dan voorzien en daar konden de prijsstijging die het verf- en coatingsbedrijf doorvoerde niet tegen op. Op basis van de cijfers leidde JPMorgan af dat over het derde kwartaal het aangepaste EBIT-resultaat in de buurt van 300 miljoen euro kan komen, waar de bank zelf rekende op 304 miljoen euro. De belangrijkste factor bij de vorming van het resultaat is wat JPMorgan betreft de ontwikkelingen in de volumes. JPMorgan hanteert voor het aandeel AkzoNobel een Neutraal advies met een koersdoel van 88,00 euro. Het aandeel AkzoNobel noteerde woensdag kort na opening 2,8 procent lager op 64,44 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.