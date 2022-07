'Outlookverlaging ASML geen blijk van zwakke vraag' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ASML

(ABM FN-Dow Jones) ASML heeft de verwachting voor de omzetgroei in 2022 verlaagd van 20 naar 10 procent, maar dat is niet het gevolg van een zwakke vraag, maar van problemen in de aanvoerketen. Dit zegt analist Janardan Menon van Jefferies woensdag. Dat de vraag sterk blijft, blijkt wel uit de orderinstroom van 8,5 miljard euro, aldus de analist. Maar door de problemen in de aanvoerketen worden er meer systemen versneld bij de klant neergezet, voegde hij toe. Daardoor wordt 2,8 miljard euro aan omzet doorgeschoven naar 2023. Eerder rekende ASML slechts op een miljard euro. Ook rekent ASML niet langer op een brutomarge dit jaar van 52 procent, maar op 49 tot 50 procent. Toch voorziet Menon in 2023 een "gezonde omzetgroei", wijzend op de 33 miljard euro in de orderportefeuille. Hij herhaalt dan ook zijn koopadvies met een koersdoel van 700,00 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.