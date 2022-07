'AkzoNobel schiet tekort' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel is in het tweede kwartaal met het aangepast operationeel resultaat achtergebleven bij de verwachtingen van zakenbank Jefferies. Dit stelde de bank woensdag in een eerste analyse van de kwartaalresultaten van de verf- en coatingproducent. Jefferies wees op de 249 miljoen euro aan aangepaste EBIT die AkzoNobel rapporteerde, waarvoor Jefferies uitging van 260 miljoen euro. Daarbij viel het de bank op, dat AkzoNobel nu pas tegen het einde van dit jaar verwacht dat de grondstoffenprijzen zullen beginnen te normaliseren. Jefferies hanteert voor AkzoNobel een Houden advies met een koersdoel van 77,00 euro. De bank rekent op een beperkte koersreactie vandaag. Het aandeel sloot dinsdag op 66,22 euro. Bron: ABM Financial News

