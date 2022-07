Citi Research verlaagt koersdoel Just Eat Takeaway fors

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 98,00 naar 37,00 euro, maar handhaafde het koopadvies voor het aandeel.

De analisten van Citi blijven geloven in de potentie van Just Eat op de middellange en lange termijn, maar de zakenbank is terughoudend over de prestaties in het tweede kwartaal, waarbij de focus van beleggers verschuift van groei naar winstgevendheid. Citi verwacht dat Just Eat de EBITDA-outlook voor dit jaar zal handhaven.

Voor 2023 en 2024 is er veel opwaarts potentieel, meent Citi, dat goed te spreken is over de samenwerking tussen Grubhub en Amazon.

Het aandeel Just Eat Takeaway sloot dinsdag op 14,97 euro.