Vlakke opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een vlakke opening tegemoet. Futures op de AEX noteren circa een uur voor de openingsgong tot 0,1 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter al 1,2 procent hoger op 689,47 punten.

Hernieuwd optimisme over de heropening van de Nord Stream 1-pijplijn zal de Europese beurzen ondersteunen. Het positieve sentiment was dinsdagavond al merkbaar, toen de Amerikaanse beurzen de grootste dagwinsten in weken lieten zien. Vooral kleinere aandelen maakten in de afgelopen achttien maanden niet zo'n sprong als op dinsdag.

Beleggers reageerden enthousiast op een nieuwe ronde bedrijfsresultaten. Zo steeg Netflix nabeurs met 7 procent, nadat de cijfers over het tweede kwartaal lieten zien dat het aantal abonnees minder sterk terugliep dan gevreesd.

Aandelen zijn volgens strateeg Kristina Hooper van Invescco goed gepositioneerd voor een herstel, nu de bedrijfscijfers niet zo dramatisch zijn als verwacht, terwijl ook de afkoeling van de dollar de Amerikaanse aandelenmarkt ondersteunt. S&P Global Markets merkte op dat bij 57 procent van de bedrijven de winst per aandeel en omzet beter dan verwacht is.

"We hebben nog niet onheilspellende berichten gezien van bedrijven", aldus Hooper.

Berichten dat de Nord Stream 1-pijplijn conform planning op donderdag weer open kan, leiden ertoe dat de zorgen over de energietoevoer weer wat afnemen. "Het laatste gerucht is dat het gas weer zal stromen en dat geeft een welkome boost voor Europese beurzen, ondanks dat er nog de nodige onzekerheid is over de hoeveelheid gas dat door de pijplijn gaat stromen", aldus analist Joshua Mahony van IG.

De olieprijs is dinsdag gestegen, nadat zorgen over een krap aanbod de kop weer opstaken. De belofte van de Amerikaanse president Joe Biden om stappen te zetten tegen klimaatverandering, werd gezien als een dreigement voor de Amerikaanse olieproductie. Daarnaast denken oliehandelaren dat de capaciteit een beperking zal blijken voor OPEC-landen die de productie willen opvoeren.

De augustus-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag 1,6 procent hoger op 104,22 dollar op de New York Mercantile Exchange. De september-future eindigde 1,2 procent hoger op 100,67 dollar. In de Aziatische handel vanochtend daalde de olieprijs weer licht tot onder de 100 dollar.

De euro trekt aan, nadat persbureau Reuters op dinsdag meldde dat de Europese Centrale Bank donderdag een renteverhoging van 50 basispunten overweegt. Tot nog toe ging de markt ervan uit dat 25 basispunten de enige optie was, omdat de centrale bank dat ook had laten doorschemeren.

Verder heeft de dollar terrein verloren nu de markt denkt dat de Federal Reserve de rente volgende week niet met 100 maar met 75 basispunten zal verhogen. Het muntpaar koerste vanochtend rond een niveau van 1,0242.

Bedrijfsnieuws

ASML heeft in het afgelopen kwartaal de eigen outlook overtroffen, maar rekent voor heel dit jaar wel op minder omzetgroei. In plaats van 20 procent omzetgroei in 2022, denkt ASML dat het uitkomt op een stijging van ongeveer 10 procent. Dat komt omdat ASML systemen versneld bij klanten zal afleveren en ter plekke zal testen. Daardoor kan de omzet pas op een later tijdstip worden geboekt. Zo schuift volgens ASML ongeveer 2,8 miljard euro aan omzet door naar 2023. In het lopende derde kwartaal denkt ASML een omzet te boeken van 5,1 tot 5,4 miljard euro. De brutomarge zal tussen de 49 en 50 procent liggen.

AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer omzet behaald, maar de winst lager uit zien komen. Het bedrijf handhaafde wel de doelstelling voor 2023 en merkte op dat "de vraag van onze klanten weer terugkwam in juni."

Marel kondigt een ontslagronde aan, nadat de marge sterk tegenviel volgens de voorlopige cijfers voor het tweede kwartaal, hoewel het orderboek sterk groeide.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 index eindigde dinsdag 2,8 procent hoger op 3.936,69 punten, de Dow Jones-index steeg 2,4 procent tot 31.827,5 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 3,1 procent meer waard op 11,713,15 punten.