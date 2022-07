Minder resultaat voor AkzoNobel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Akzo Nobel

(ABM FN-Dow Jones) AkzoNobel heeft in het tweede kwartaal van 2022 meer omzet behaald, maar de winst lager uit zien komen. Het bedrijf handhaafde wel de doelstelling voor 2023. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van het verf- en chemieconcern. "Onze resultaten in het tweede kwartaal werden duidelijk geraakt door de twee maanden lockdown in China", aldus CEO Thierry Vanlancker. Ook een traag op gang komend klusseizoen in Europa zorgde voor tegenwind, zoals Akzo recent al waarschuwde. Maar, "de vraag van onze klanten kwam weer terug in juni", merkte de topman op. De volumes zaten afgelopen kwartaal weer op het niveau van voor de corona-uitbraak in 2019. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet van Akzo op jaarbasis met 14 procent van 2.511 miljoen naar 2.853 miljoen euro. Analisten rekenden vooraf op een omzet van 2.730 miljoen euro. De prijzen gingen met 16 procent omhoog, maar de volumes daalden daarentegen met 9 procent. De aangepaste operationele winst daalde daarentegen van 335 miljoen naar 249 miljoen euro. Ook het nettoresultaat daalde, in dit geval van 261 miljoen naar 106 miljoen euro. De consensus rekende op 177 miljoen euro. Outlook In 2023 wil AkzoNobel nog altijd een aangepaste EBITDA van 2 miljard euro realiseren. Verder wil AkzoNobel jaarlijks nog altijd gemiddeld 50 basispunten verbetering van het rendement op de omzet in de periode 2021 tot en met 2023 realiseren. Het aandeel AkzoNobel sloot dinsdag op 66,22 euro. Bron: ABM Financial News

